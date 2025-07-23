Çanakkale arıcılıkta ilk beşi hedefliyor

Türkiye’de bal üretimi sıralamasında 10’uncu olan Çanakkale ilk 5’e girmeyi hedefliyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise bu hedef doğrultusunda düzenlediği etkinlikte, arıcılık sektörüne yönelik destek malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye bal üretiminde 10’uncu sırada bulunan Çanakkale, ilk 5’e girmeyi hedefliyor. Çanakkale’de 2002-2024 yılları arasında Bakanlık, Valilik, İl Müdürlüğü ,İl Özel İdaresi ve ilgili kuruluşların destekleriyle arıcılık sektöründe yüzde 111’lik bir büyüme kaydedildi. Model bölge olma yolunda Çanakkale, arıcılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği artıran projelerle sektördeki konumunu güçlendiriyor. Yerel kaynakların etkin kullanımı, modern ekipman desteği ve zararlılarla mücadele programları sayesinde hem ekonomik kazanç artırılıyor hem de doğal arı ırkının korunması sağlanıyor. Bu kapsamlı çalışmalar, Çanakkale’yi bal üretiminde "Model Bölge" haline getiriyor. Çanakkale’de büyümenin devamı ve arı sağlığını korumak amacıyla ’Varroasız Kovanlar, Sağlıklı Arılar Projesi’ hayata geçiriliyor. Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi finansman desteği ile proje çerçevesinde bin 400 üreticiye 2 bin 945 adet ektoparaziter ilaç ve bin 10 üreticiye bin 10 kilogram temel petek dağıtılacak.

Çanakkale’yi arıcılıkta ilk beşte görmek istiyoruz

Çanakkale ilinde kovan sayısının 45 binden 97 bine, bal üretiminin ise 785 tondan 2 bin 300 tona yükseldiğini belirten Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Arıcılarımızın gayreti ve talepleri doğrultusunda bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz. Daha önce koyduğumuz pek çok hedefi yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Önümüzdeki beş yıl içinde Çanakkale’yi arıcılıkta ilk beşte görmek istiyoruz. Bu gelişme, sektörün ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Bu desteği arıcılarımız için bir başlangıç olarak görüyoruz. İlerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle sektörü güçlendireceğiz" dedi.

Arıcılar da katma değeri yüksek ve geri dönüşü hızlı olan bu sektörde önemli bir yere sahip

Türkiye’nin petrol ve maden kaynakları açısından kısıtlı olduğunu bu yüzden üretmek zorunda olunduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Demirhan, "Bu nedenle ülke olarak üretmek zorundayız. Üretenler ise bizim için büyük değer taşıyor. Arıcılar da katma değeri yüksek ve geri dönüşü hızlı olan bu sektörde önemli bir yere sahip. Çanakkale’de bin 630 arıcı, 97 bin arılı kovanla faaliyet gösteriyor ve yıllık 2 bin 300 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Kovan başına 24 kilogram bal verimiyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen Çanakkale, bu başarısıyla Ordu’nun ardından ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Bu önemli başarıyı elde eden arıcılarımızı tebrik ediyoruz. Daha iyiye ulaşmak için tüm paydaşlarla iş birliğine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.