Çanakkale barajlarında sevindiren artış

Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı ile kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kuraklık nedeniyle yüzde 8’lere kadar gerileyen Bayramiç Barajı, yüzde 36 oranında doldu. Atikhisar Barajımızın doluluk oranı yüzde ise 69’a ulaştı.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Son haftalardaki yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8’lere kadar gerileyen Bayramiç Barajı’nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 36 seviyesine çıktı. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip, 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı’nda su kapasitesi 35 milyon 64 bin metreküp suya ulaştı.

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte 37 milyon 576 bin metreküp su miktarıyla yüzde 69 seviyesine ulaştı.

2025 yılına yağışlar olarak iyi başlandığını belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Bu yıl 2024’ün bitişinden itibaren 2025 yılının başlangıcındayız. 2025 yılına yağışlar olarak iyi başladık. Bu yıl çiftçinin ekim diktiği günlerde aylarda çok güzel yağmurlar yağdı. Bu yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Barajlarımızda ki doluluk oranları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Şunu net söyleyebiliriz. Bu yıl çiftçinin başlangıç olarak çok güzel bir yıl oldu. Çünkü çiftçi her diktiği tohumun hepsinin şuan çıkmış durumda. Çünkü çiftçimiz toprağa tohumunu attı, arkasından yağmur yağdı. Şuan tabiat adeta çiftçiye ve yeryüzüne gülüyor durumda. Şuan itibariyle barajlarımız çok güzel gidiyor. Çanakkale’nin hem içme suyunu hem de tarımsal amaçlı olan Atikhisar Barajımızın doluluk oranı yüzde 69’a varmış durumda. Doluluk oranı nerdeyse 3’te 2’sini geçti. Atikhisar Barajında aşağı yukarı bir ayda yüzde 30 bir artış oldu. Tabi bu hem içme suyunu hem de tarımsal anlamda Çanakkale’yi rahatlattı. Çanakkale ilimizde baktığımız zaman en az yağış alan baraj olarak baktığımız zaman Gelibolu ve Biga oldu. Çünkü Biga’da hem Bakacak hem de Bayramdere Barajı yüzde 12, yüzde 20’lerde. Tabi bu 2025 yılı için bizi düşündürüyor. Çünkü Biga, Çanakkale ve Türkiye’nin önemli bir üretici sayısını oluşturuyor. Böyle olduğu zamanda 2025 yılında Biga’da tarımsal faaliyetten düşünceliyiz. Yağışların biraz daha artmasını bekliyoruz. Çanakkale’nin 3 tane ilçesini besleyen Bayramiç, Ezine ve Merkezi besleyen Bayramiç Barajındaki durum gayet iyi. Şuan doluluk oranı yüzde 40’a yaklaştı. Bayramiç Barajının suyu yüzde 8’e kadar düşmüştü. Bayramiç Barajına şuan hızlı bir şekilde su girişi var. Hem Çanakkale ve hem de Türkiye’nin kalbi olan Kazdağları’na çok güzel kar yağdı. Oradaki eriyen karlar Bayramiç Barajını besliyor. Su olarak Bayramiç Barajını çok güzel besliyor. Tabi bu hem 3 ilçemiz hem de tarımsal faaliyette bulunan meyvecilik dahil olmak üzere hepsini olumlu yönde etkiliyor. Kışa daha yeni başlıyoruz diye düşünüyorum. Ocak, şubat, mart aylarında Çanakkale’mizde kış oluyor genelde. Onun için ben Atikhisar Barajında, Bayramiç Barajında, Gökçeada olmak üzere Ayvacık Barajında Umurbey’de sıkıntı yok ama bizi şuan bir tek düşündüren Biga barajlarının susuzluğu. Umarım ki ilerleyen günlerde güzel yağış olur. Hem Çanakkale’miz hem de Biga’mızda ki tarımsal üretim yapacak çiftçilerimiz bu sene yağıştan endişe etmezler” dedi.