Çanakkale Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi tanıtıldı

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak hizmete başlayan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin tanıtımı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Gökhan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Özleyiş Çetin, birim müdürleri ile belediye personeli katıldı. Etkinlikte merkezin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Gökhan, "Bugün burada 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin faaliyete geçmesi dolayısı ile bir araya geldik. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kriterler yerine getirildi. Sıfır Atık Genel Belgesi almaya hak kazandık. Bu önemli bir belge. Bunu almak öyle kolay değil. Birçok prosedür var ve onları yerine getirmemiz gerekiyordu. Bunları tamamlayarak o belgeyi aldık. Burada 13 tane atık kodu var. Bu 13 kod, Çanakkale’de yaşayan vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilir atıklarını atmak için atık günlerini kaçırdığı durumda, bu merkeze getirerek ücretsiz olarak o atıklardan kurtulmalarını sağlayacak. Bu atıklar hangileri. Ambalaj atıkları, atık elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel yağ atıkları, atık piller, atık ilaçlar, tekstil atıkları ve ömrünü tamamlamış lastikler ve iri hacimli atıklar. Kentlilerimiz bu atıkları ücretsiz olarak buraya teslim edebilecekler. Tesisimiz, mesai saatleri içerisinde açık olacak. Buradan da ilgili EKAY projesi çerçevesinde geri dönüşüm ve kazanım sağlanarak lisanslı firmalara teslim edilecek” dedi.

Çevre konusu giderek önem kazanıyor

Dünyadaki en büyük sorunlardan birinin de atık sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan, “Avrupa Birliği Projesi’nin de bir şartını 2008 senesinde yerine getirmiştik. Burada teknik hizmetler kampüs alanı olmadan önce bu alan burada vardı. Fakat sonra oraya inşaat yapacağımız için onu kaldırdık ama taahhüt ettik, bunu yapacağız dedik. Malum küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre diyoruz. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de bu atıklardan ne şekilde yararlandığımız. Bunları toprağa gömmektense evlerimizde düzenli olarak ayrıştırıp toplama günlerinde araçlara vermek, verilemiyorsa buraya getirip buradan bertaraf edilmesini sağlamak. Bu konuda da bilinçli olmak lazım. Çevre konusu giderek önem kazanıyor. En büyük şikayetlerden biri çöp sorunu. Çöp sorununu oluşturan aslında biziz. Çöp kendi kendine yürüyüp oralara gitmiyor. Ne oluyor, biz atıyoruz. Düzensiz atıyoruz, zamanlara uymuyoruz, düzene uymuyoruz. Hatta sadece evdeki çöpümüzü değil, arabadaki çöpümüzü de sokağa atıyoruz. Çöp sorunu oluşturan biziz. Bu bilince varmamız lazım” dedi.

Başkan Gökhan’ın konuşmasının ardından etkinliğe katılanlar evlerinden getirdikleri çeşitli atıkları merkezde bulunan geri dönüşüm konteynerlerine attı.

Vatandaşların atık toplama programlarına uyamadıkları zaman dilimlerinde ambalaj atıkları, gelişigüzel atıklar, giyim/tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar başta olmak üzere belirlenen 13 kod içerisinde yer alan atıklarını haftanın her günü mesai saatleri içinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirerek, geri dönüşüme katkı sunabilecekler.