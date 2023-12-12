Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Eğitimlerine Başladı

Çanakkale Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü işbirliği ile Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kuruluyor.

Toplum tabanlı afet yönetimi anlayışı ile yola çıkan Çanakkale Belediyesi, acil durumlarda profesyonel acil durum ekibinin olay yerine intikaline kadar geçen sürede olaya zamanında müdahalede bulunulması ve sürece yönelik çok yönlü destek sağlanabilmesi amacı ile gönüllü personellerden oluşan Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurmak amacı ile çalışmalara başladı. Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurulması amacı ile başlatılan çalışma çerçevesinde, AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Çanakkale Belediyesi gönüllü personelinden oluşan ekibe Belediye Meclis Salonunda Hafif Arama ve Kurtarma eğitimi vermeye başladı.

Eğitim çerçevesinde personele; ekip organizasyonu, lojistik, güvenlik, bina yapı sistemleri, yaralı taşıma teknikleri, kurtarma çalışmalarında kullanılan düğümler, kurtarma sırasında kullanılan malzemelerin tanıtımı gibi konularda teorik eğitimler veriliyor. Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından gönüllü personele Çınarlı Köyü’nde bulunan AFAD Lojistik ve Eğitim sahasında çadır kurulumu eğitimi verilecek. Uygulamalı eğitim kapsamında ayrıca eğitim sahasında hafif kurtarma tatbikatı da gerçekleştirilecek.

Teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarı ile tamamlayan gönüllü personelden oluşacak olan Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibine, AFAD İl Müdürlüğü tarafından arama ve kurtarma akreditasyonları verilecek.