Çanakkale Boğazı 10 saat sonra transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle saat 12.15'te geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından 10 saat sonra saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı 10 saat sonra transit gemi geçişlerine açıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’nda gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle saat 12.15’te geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından 10 saat sonra saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale’de gün boyu lodos fırtınası etkili oldu. Fırtına nedeniyle saat 12.15’te geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere açıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.