Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de sabaha karşı etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale’de, kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi de beyaza büründü. Çanakkale Belediyesi ekipleri bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Kapalı köy yolu yok

Çanakkale İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, Çanakkale’ye bağlı yerleşim yerlerinde ve köy yollarında, kapalı yolları açma işlemleri tamamlanırken, yollarda aksama bulunmuyor. Yaklaşık 40’a yakın kar küreme aracı, greyder, kepçe, sahada aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Boğaz çift yönlü trafiğe kapandı

Öte yandan Çanakkale Boğazı, saat 09.00 itibarıyla olumsuz hava şartları nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş ise, Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.