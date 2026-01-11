Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1

Çanakkale Boğazı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak dün saat 12.45 sıralarında kapatılmıştı. Çanakkale Boğazı’nda hava şartlarının iyileşmesiyle beraber saat 08.50 itibariyle çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb