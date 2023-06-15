Çanakkale Boğazı'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu açıklarında 7 metre uzunluğundaki içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.