Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı

Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği saat 12.15 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği saat 12.15 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Meteorolojinin dün Çanakkale’de fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.