Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale’de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.00 sıralarında boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, saat 10.05 itibarıyla transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.