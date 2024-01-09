Çanakkale Boğazı kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.