Çanakkale Boğazı'nda başıbos sürüklenen tekne yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen başıboş tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda başıbos sürüklenen tekne yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen başıboş tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Lapseki önlerinde başıboş tekne sürüklenmeye başladı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün (VTS) durumu fark etmesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb