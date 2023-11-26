Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi değişti

Çanakkale Boğazı'nda denizin bir bölümü, fırtına sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi değişti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
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Proline
Proline

Çanakkale Boğazı’nda denizin bir bölümü, fırtına sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi.

Çanakkale’de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle boğaza yayıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Boğaz’ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı.