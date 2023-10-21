Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi elektrik arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 223 metre uzunluğundaki 'Navios Sagittarius' isimli dökme yük gemisi elektrik arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi elektrik arızası yaptı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen 223 metre uzunluğundaki ‘Navios Sagittarius’ isimli dökme yük gemisi elektrik arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Bulgaristan’dan Mısır’a giden ‘Panama’ bayraklı 223 metre uzunluğundaki ‘Navios Sagittarius’ isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Burhanlı önlerinde elektrik arızası yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-5’ ve ‘Kurtarma-13’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.