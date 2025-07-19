Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası sonucu sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kepez'e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Çanakkale Boğazı’nda dümen arızası sonucu sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kepez’e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Kepez Soğuksu önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne, dümen arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kepez’e emniyetle yanaştırıldı.