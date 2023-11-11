Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri tekrar başladı
Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri tekrar başladı.
Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri tekrar başladı.
Çanakkale Boğazı’nda gün boyu etkili olan lodos fırtınasının etkisinin yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı’ndaki deniz ulaşımı tekrar başladı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtınanın etkisinin yitirmesinin ardından Lapseki-Gelibolu saat 19.00, Çanakkale-Kilitbahir saat 19.30, Çanakkale-Eceabat hattında ise saat 20.00 itibariyle feribot seferlerinin tekrar başladığını duyurdu.