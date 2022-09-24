Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan bir kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörünce yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.
Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan bir kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörünce yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.
Yunanistan’dan Bandırma’ya seyir halindeyken Kumburun önlerinde makine arızası yapan ‘Erge’ isimli 90 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ‘Mehmetçik’ römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi.
‘Erge’ isimli kargo gemisi, ‘Mehmetçik’ römorkörünce yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.