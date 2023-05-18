Çanakkale Boğazı'nda gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 142 metre boyundaki 'Azara' isimli gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 142 metre boyundaki ‘Azara’ isimli gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.

Ukrayna’nın İzmail Limanı’ndan Yunanistan’ın Irakleıon Limanı’na giden 142 metre boyundaki, Palau bayraklı ‘Azara’ isimli gemideki bir personel hastalandı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Rahatsızlanan personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Rahatsızlanan personel, bot ile Gelibolu İskelesi’ne getirilip, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.