Çanakkale Boğazı'nda genel yük gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 116 metre uzunluğundaki 'Tayga' isimli genel yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda genel yük gemisi makine arızası yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 116 metre uzunluğundaki ‘Tayga’ isimli genel yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İzmir’den Tuzla’ya giden Panama bayraklı 116 metre uzunluğundaki genel yük gemisi ‘Tayga’ Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

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Genel yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.