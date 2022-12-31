Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu önlerinde seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel bir tekne makine arızası yaptı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.