Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne yedeklenerek çekildi
Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Morto Koyu'na çekildi.
Çanakkale Boğazı’nda Seddülbahir önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Morto Koyu’na çekildi.
Çanakkale Boğazı’nda Seddülbahir önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesinde arıza yaşandı. Tekne, içindeki 3 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Morto Koyu’na yanaştırılarak demirletildi.