Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişinin bulunduğu 24 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda su alan ve içinde 4 kişinin bulunduğu 24 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Kumkale açıklarında 24 metre uzunluğunda, içinde 4 kişi bulunan tekne su almaya başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.