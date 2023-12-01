Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen balıkçı teknesi, barınağa yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik 'Uzak 17' isimli balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, barınağa çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen balıkçı teknesi, barınağa yanaştırıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik ’Uzak 17’ isimli balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’KEGM-1’ hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, barınağa çekildi.

Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu açıklarında 8 metre uzunluğundaki ’Uzak 17’ isimli balıkçı teknesi, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım talebinde bulunulması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’KEGM-1’ hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İçinde 1 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip Sarıçay Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.