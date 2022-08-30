Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.