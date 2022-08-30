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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.

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İHA
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