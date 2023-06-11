Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Çardak önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Çanakkale Boğazı’nda Çardak önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Çardak önlerinde 4 metre uzunluğunda, içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıklı Barınağı’na yanaştırıldı.