Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Çardak önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Çardak önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Çardak önlerinde 4 metre uzunluğunda, içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıklı Barınağı’na yanaştırıldı.