Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önünde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi önünde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 1 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Teknenin kaptanı durumu ÇanakkaleBoğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait (KEGM) ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KGEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.