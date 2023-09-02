Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Sarıçay'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Sarıçay’a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Sarıçay’a yanaştırıldı.