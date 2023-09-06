Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Karakova Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle içinde 3 kişinin bulunduğu sürüklenen 15 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Gelibolu Tersanesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Karakova Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle içinde 3 kişinin bulunduğu sürüklenen 15 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Gelibolu Tersanesi’ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Karakova Burnu açıklarında 15 metre uzunluğundaki içinde 3 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Gelibolu Tersanesi’ne yanaştırıldı.