Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Adatepe önlerinde 9 metre uzunluğunda ve içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.