Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Kilitbahir önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

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‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.