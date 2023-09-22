Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 183 metre uzunluğundaki 'SAPPHO' isimli tanker makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker makine arızası yaptı.

İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.