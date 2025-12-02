Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 12.00 itibarıyla tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çanakkale Boğazı sabah saat 08.30 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sisin ardından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle beraber saat 12.00 itibarıyla tekrar açıldı.

