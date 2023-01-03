Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı gece saat 03.30 sıralarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 12.00 sıralarında boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.