Çanakkale'de 'Arıkovan' operasyonuyla organize suç örgütü çökertildi

Çanakkale’de tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık değeri 160 milyon TL haksız kazanç edindikleri tespit edilen organize suç örgütü, ‘Arıkovan’ operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık değeri 160 milyon TL olan mal varlıklarını haksız yere edindikleri tespit edilen ve yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütü, 36 ekibin katılımıyla ‘Arıkovan’ operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda suç unsurlarına el koymak amacıyla şüphelilere ait 13 işyeri ve ikamette yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 56 adet fişek, müştekilere ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 adet örgütsel veriler bulunan ajanda, 10 adet cep telefonu, 66 adet xanax, 2 gram kubar maddesi, 4140 adet dolu makaron, 2 koli bandrolsuz boş sigara paketi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.