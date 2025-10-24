Çanakkale'de 'Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markaların Korunması' sempozyumu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markaların Korunması Sempozyumu Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Geçmişten Geleceğe Köprü Kuran Değerlerimiz’ temasıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markaların Korunması Sempozyumu gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Canan Aslan Pamuk tarafından Çanakkale’ye ait Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescili almış 15 ürün tanıtıldı. Sempozyumun konuşmacısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Salih Polater; coğrafi işaret kavramı, tescil süreçleri, markalaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Markalaşmanın yerel kalkınmaya katkısı ve ekonomik değer oluşturmadaki öneminin vurgulandığı sempozyum, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Sempozyuma; Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum amirleri, Ziraat Odası Başkanları, Kooperatif Başkanları, şirket temsilcileri ve Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri personeli katılım sağladı.