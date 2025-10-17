Çanakkale'de 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' düzenlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ‘Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi’ çerçevesinde 2025 Aile Yılı vesilesiyle ‘Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı’ İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ın eşi Neşe Toraman başkanlığında gerçekleştirlen toplantıya; Çanakkale’de görev yapan kadın yöneticiler, paydaş kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönül elçileri katıldı.
Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin toplumsal önemi ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine dair değerlendirmeler gerçekleştirildi. Paylaşılan yaşam hikâyeleri duygusal anlar yaşattı.