Çanakkale'de 'Harezmi Eğitim Modeli' öğretmen eğitimleri başladı
Çanakkale'de, Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri öğretmenlerin katılımıyla Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi'de başladı.
Çanakkale’de, Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri öğretmenlerin katılımıyla Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi’de başladı.
Çanakkale’de Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri başladı. Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi’de başlayan eğitimlere katılan öğretmenler Kasım ayı itibarıyla okullarında uygulamalara başlayacak. Yeni eğitim modeli ile öğrencilerin disiplinler arası düşünebilme ve üretebilme becerilerini geliştirmeleri hedefelendi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, eğitimleri yerinde inceleyerek Harezmi Eğitim Modeli kapsamında eğitim alan öğretmenlerle bir araya geldi.