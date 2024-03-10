Çanakkale'de 'Tarım ve Kadın' Fotoğraf sergisi açıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü destekleriyle “ Tarım ve Kadın" temalı fotoğraf sergisi Çanakkale İl Kültür ve Turizm müdürlüğü salonunda açıldı.

Açılışa Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür V. Hüseyin Şevik, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, İlçe Müdürleri, Teknik Personel ve fotoğraf severler katıldı.

“Tarım ve Kadın Temalı" fotoğraf sergisi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “ Tarım, Orman ve İnsan" temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerde çekilen 56 eserden oluştu.