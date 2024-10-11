Çanakkale'de 1 kilogram 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araç içinde piyasa değeri 2 milyon TL değerinde olan 1 kilogram 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araç içinde yapılan aramada 2 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 kilogram 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ç., E.Ç. ve M.M. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.