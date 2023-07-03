Çanakkale'de 1 milyon 700 bin TL değerinde yeraltı elektrik kablosunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Yaya köyünde kestikleri enerji kablolarını taşıdıkları sırasında jandarma tarafından kovalamaca sonrası yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 500 metre uzunluğunda yeraltı elektrik kablosu ele geçirildi.

Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz Pazar günü saat 14.00 sıralarında bir inşaatın şantiyesinde bulunan enerji kablolarının çalınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şantiye çevresinde yapılan kontroller sırasında 2 şüphelinin kestikleri enerji kablolarını taşıdıklarını tespit etti. Şüpheliler jandarmayı fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik sorgulamalarında F.K. ve E. E. oldukları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede şantiye içerisinde kesilerek taşımaya hazır gele getirilmiş 150 metre uzunluğunda kablo, penceresi kırılan kapalı alan içerisinde 350 metre uzunluğunda kablo olmak üzere 500 metre uzunluğunda piyasa değeri 1 milyon 700 TL olan yeraltı elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.K. ve E.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çan Adliyesine sevk edilecek.