Çanakkale'de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda merkeze bağlı Kepez beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ev ve iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucu, jandarma ekipleri tarafından 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili ise 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.