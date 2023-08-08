Çanakkale'de 142 çiftçinin etkilendiği orman yangınının yaraları sarılmaya başlandı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz’da iki farklı noktada çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında orman ve tarım arazileri olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 hektar alan zarar gördü. Merkeze bağlı Kızılkeçili olmak üzere Yapıldak, Musaköy, Kemalköy, Işıklar, Kurşunlu ve Saraycık köylerindeki ekili, dikili alanların ve hayvan varlıklarının zarar gördüğü orman yangını sonucunda yaraların sarılmasına başlandı.

Çanakkale Merkez Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz’da başlayan ve 18 Temmuza kadar süren Yapıldak, Musaköy, Kemalköy, Işıklar, Kurşunlu ve Saraycık köylerindeki ekili, dikili alanların ve hayvan varlıklarının zarar gördüğü orman yangını sonucunda yaraların sarılmasına başlandı. Bu çerçevede Çanakkale Valiliği Başkanlığında, Çanakkale il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin organizasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi, üreticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan saman balyalarının büyükbaş, küçükbaş yetiştiricilerine dağıtımı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “İlimizde 16 Temmuz’da çıkan orman yangınında 142 çiftçimiz zarar görmüştür. Toplamda 21 büyükbaş, 28 küçükbaş hayvan ve 360 arılı kovan yanarak telef olmuştur. Bunun yanında da 34 bin civarında da saman balyası yanarak kül olmuştur. Valimizin ve il özel idaremizin katkı ve destekleriyle il genelinde bir kampanya başlattık. Bu kampanya içerisinde yine yardım etmek isteyen üreticilerimizden almış olduğumuz ot ve saman balyalarını yangın bölgesine iletmiş bulunmaktayız. Dağıtım işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de yardımlar katlanarak da devam eder. Yardım ve destek vermek isteyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve diğer insanlardan il ve ilçe müdürlüklerimize bilgi vermelerini rica ediyorum" dedi.