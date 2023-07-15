Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri

Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi, Balıkesir Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddelerini takiben İskele Meydanı’nda son buldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. İskele Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece akşam Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir hainliğe bir darbe teşebbüsüne şahit olduk. Bu darbe teşebbüsü gerçekten tarihin hiç bir zamanında hiç bir ülkede meydana gelmeyecek ve askerinin, ordusunun kendi kurumlarına kendi polisine kendi meclisine bomba atmasına kadar varacak bir hani darbe teşebbüsü olmuştur. Bugün biz bunları unutturmamak, bunları canlı tutmak, bu hainlikleri gençlerimizin hatıralarından çıkarmamak, onların bunlardan ders alarak tarihte memleketimize geleceğimize dair sahip çıkmaları için tüm gücümüzle ayakta ve akılda tutmaya çalışacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli gösterimi de yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, kurum amirleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.