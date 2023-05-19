Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale’de törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, “Bugün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaştırılarak Çanakkale ruhunun yeniden yeşertildiği gündür. “Sevgili gençler, ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenle kararlı ve kahraman olduğu tüm dünya Çanakkale Savaşlar ile bir kez daha görmüştür. Bütün umutların tükendiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için ‘bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması ve yüksek öngörüsü bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olunduğunu tüm dünya Çanakkale Savaşlarında bir kez daha görmüştür. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk Milleti için bağımlı yasamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması ve yüksek öngörüsü, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Ulusumuzun, tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs 1919" dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası üzerinden ‘Gençlik Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale’de gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.