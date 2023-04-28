Çanakkale'de 2003-1 Tertip 3'üncü Grup Erlerin Ant İçme Töreni düzenlendi

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 2003-1 Tertip 3’üncü Grup erler, törenle yemin etti.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törene Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan acemi erlerin ant içme töreninde Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş ve 2003-1 Tertip 3’üncü Grup erler adına J. Er Hüseyin Küçük tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. 2003-1 Tertip 3’üncü Grup erlerin ant içmeleriyle devam eden törende yapılan konuşmaların ardından J. Er Muhammed Yaycı tarafından “Mehmet Toprak Oldu” adlı şiir okundu. 2003-1 Tertip 3’üncü Grup erlerin ant içme töreninde Vali İlhami Aktaş tarafından birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarı gösteren erlere ödül verildi. Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda geçmiş yıllarda vatani görevini yapan aile fertlerine plaketleri 2003-1 Tertip 3’üncü Grup erler tarafından hediyeleri ise Vali İlhami Aktaş tarafından verildi. Plaket törenin ardından Uğurlama Duası yapılarak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığının gösterisi izlendi. 2003-1 Tertip 3’üncü Grup acemi erlerin ant içme töreni, Jandarma Marşı eşliğinde yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.