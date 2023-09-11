Çanakkale'de 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yukarıköy İlkokulunda düzenlenen törenle başladı

Çanakkale’de, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı açılışı İlköğretim haftası programı çerçevesinde Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy İlkokulu’nda tören düzenlendi.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Yukarıköy köyü muhtarı Ergün Polat, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Yukarıköy İlkokulu Müdürü Zahide Erboğa tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirildi.

Yukarıköy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğba Ünzile Şen’in ‘Okulumuz’ adlı şiirini okuduğu programda okula yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine dördüncü sınıf öğrencileri tarafından ‘Okula Hoş geldiniz’ çiçeği sunuldu. Programda, Gülpınar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Ortaokulu halk oyunları ekibi tarafından sergilenen halk oyunları izlendi. Programın sona ermesiyle Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılında derslerinde başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş, öğretmenlerle sohbet ederek 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.