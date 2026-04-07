Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Mart ayında 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Mart ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda il merkezinde toplam 21 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.