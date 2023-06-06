Çanakkale'de 23 bin kilogram boş zirai ilaç ambalaj atığı bertaraf edildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından desteklenerek finanse edilen, Bayramiç Belediyesi, İl/İlçe çeltik komisyonları, Köy Muhtarlıkları ortaklığında yürütülen “Çanakkale İlindeki Boş Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi" projesi kapsamında 23 bin kilogram boş zirai ilaç ambalaj atığı toplanarak bertaraf edildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2018 yılında 15 köyde 90 konteyner ile başlanılan 115 köyde 275 konteyner ile devam eden proje çerçevesinde sebze ve meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı, dolayısı ile zirai mücadelenin de yoğun olduğu, köy ve mahallelerde zirai mücadele ilaç karışımlarının hazırlandığı noktalara konteynerler konarak, ilaç karışımı hazırlandıktan sonra boş zirai ambalaj atıklarının bu konteynerlere atılması sağlanan projede, beş yılda 23 bin kilogram boş zirai ilaç ambalaj atığı toplanarak bertaraf edildi, doğaya gelişigüzel bırakılmasının, atılmasının önüne geçildi.

Projenin gelecek yıllarda tüm ili kapsaması için çalışmalar devam ediyor.