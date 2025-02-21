Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler teyakkuzda

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yenice İlçe Özel İdaresi ekipleri teyakkuz halinde bekliyor.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde ve dağ köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yenice’ye bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdaresi ekipleri acil durumlara müdahale ederken, teyakkuz halinde bekliyor. Ekipler, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına başlayacak.

Kalkım Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zincirsiz ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.