Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 11 Mart tarihinde yapılan çalışmada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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